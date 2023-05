Das Hugo-Pfohe-Autohaus in der Pampower Straße geht an einen neuen Besitzer. Foto: Christian Koepke up-down up-down Wirtschaft in Schwerin Niederländischer Van-Mossel-Konzern übernimmt Hugo-Pfohe-Autohäuser Von Christian Koepke | 12.05.2023, 14:40 Uhr

Der Autohändler Hugo Pfohe wird von der niederländischen Van Mossel Automotive Group übernommen. Was das für die Standorte in Schwerin mit Niederlassungen in Krebsförden und Warnitz bedeutet.