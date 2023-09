Mit 2,68 Promille verursachte am 5. September ein 21-jähriger Autofahrer einen Unfall in Schwerin Wickendorf. Gegen 19 Uhr fuhr er beim Einparken in der Straße Wendenhof gegen einen Blumenkübel, berichtet Rainer Autzen, Pressesprecher der Polizeiinspektion Schwerin. Dabei wurde die Ölwanne des Autos beschädigt. Das Fahrzeug war damit nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den gesamten Schaden auf rund 3000 Euro.

Dem Mann wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Auf den Tatverdächtigen kommt nun ein bundesweit geltendes Fahrverbot zu. Des Weiteren erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.