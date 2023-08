Eine 56-jährige Schwerinerin ist nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen auf dem Weg zu ihrer Arbeit an der Bushaltestelle im Elleried von einem E-Scooter Fahrer angefahren und verletzt worden. Als der Bus gegen 7.50 Uhr an der Haltestelle anfuhr, trat die Schwerinerin aus dem Fahrgastunterstand heraus in Richtung Bus.

Beide stürzten zu Boden – Polizei ermittelt

Dort erfasste ein 54-jähriger E-Scooter-Fahrer die Frau. Beide stürzten zu Boden. Die Fußgängerin erlitt Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung. Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt.

Die Polizei bitte alle Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht, gerade im Bereich der Nah- und Fernverkehrshaltestellen.