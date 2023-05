Fünf Kandidaten und eine Kandidatin stellen sich zur Wahl: Am 4. Juni wird in Schwerin der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin neu gewählt. Zur Wahl stehen: Dr. Rico Badenschier (SPD), Thomas Tweer (parteilos, nominiert von CDU, FDP, UB), Dr. Daniel Trepsdorf (Linke), Leif-Erik Holm (AfD), Regina Dorfmann (Grüne) und Martin Steinitz (parteilos, nominiert von ASK).

Mehr Informationen: Am 15. Mai: Kommen Sie zur SVZ-Podiumsdiskussion mit den OB-Kandidaten! Hier stehen sie Rede und Antwort: Am 15. Mai, zwischen 18 und 20 Uhr, werden SVZ-Chefredakteur Michael Seidel und Timo Weber, Leitender Redakteur Lokales, den sechs OB-Kandidaten im filmpalast Capitol mit kritischen Fragen auf den Zahn fühlen.



Der Eintritt ist kostenfrei, bedarf aber einer vorherigen Anmeldung. Alle Infos zur Veranstaltung unter svz.de/blauersalon.

Die Wahlbeteiligung bei Oberbürgermeisterwahlen ist in der Regel nicht besonders hoch. Dabei kann ein oder eine OB möglicherweise den Unterschied machen, wenn es um die Entwicklungen vor der eigenen Haustür geht.

Deshalb wollen wir von Ihnen wissen, ob sie wählen gehen und welche Themen in Schwerin Sie besonders wichtig finden:

Wie die Kandidaten zu wichtigen Themen für Schwerin stehen, lesen Sie hier: