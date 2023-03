Wer mit Bus und Straßenbahn in Schwerin unterwegs ist, muss ab Sommer tiefer in die Tasche greifen. 2,50 Euro statt wie bisher 2 Euro soll der Einzelfahrschein vom 1. Juli an kosten, immerhin 25 Prozent mehr. Die Nachwirkungen von Corona seien bei den Fahrgastzahlen nach wie vor zu spüren, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Gert Rudolf. Hinzu kämen die steigenden Ausgaben für Personal, Technik und Energie. „Die bisherigen Einnahmen reichen nicht aus“, so Rudolfs Fazit.

Doch es bleibt nicht alleine bei der Preissteigerung des Einzelfahrscheins. Auch für die Tageskarte, die Familientageskarte, die Wochen- und Monatskarten sowie die Jobtickets müssen Bus- und Straßenbahn-Kunden zukünftig mehr bezahlen.

Eine Maßnahme, die bei vielen SVZ-Lesern auf wenig Verständnis stieß. So kritisierte etwa der Schweriner Rainer Blumenthal, dass es keine Ermäßigungen für Rentner zu geben scheint. Und überhaupt: Künftig sei man mittlerweile in Paris günstiger unterwegs als in Schwerin.

