Seitdem das zu DDR-Zeiten einst so beliebte Strandhotel in Zippendorf geschlossen wurde, gab es viele Pläne für das Grundstück. Erst sollte hier ein großes Kongress-Hotel errichtet werden, dann gab es Pläne für Wohnungen und Ferienwohnungen.

Mittlerweile sind 20 Jahre vergangen, die Pläne wurden immer wieder verworfen und die maroden Überreste des Hotels zieren immer noch das Bild des Schweriner Stadtstrandes. Das einst ansehnliche „Hotel am Strand“ wurde zum Schandfleck der Strandpromenade. Ein Ärgernis für viele Schweriner.

Es muss sich etwas ändern, darin sind sich alle einig. Aber wie? Bei einer Podiumsdiskussion am vergangenen Mittwoch standen fünf Kandidaten der OB-Wahl in Schwerin zu dem Thema Rede und Antwort. Aber was denken Sie: Was soll Ihrer Meinung nach aus dem Strandhotel in Zippendorf werden? Stimmen Sie ab!