In wenigen Wochen ist die erste Staffel von „Hotel Mondial“ abgedreht. Die in Schwerin gedrehte Serie löste anfangs einen kleinen Hype aus. So überzeugte die Premiere mit einer Einschaltquote von 12,7 Prozent. 3,21 Millionen Zuschauer schalteten den Fernseher am 1. Februar ein, hinzukommen die Nutzer der Mediathek. Entsprechend gespannt blickten Fans auf die mögliche Fortsetzung.

Doch im Laufe der Zeit sank die Quote in den einstelligen Bereich auf 9,8 Prozent. Wackelt nun die bisher sichergeglaubte Fortsetzung der Serie? Das ZDF und die Produktionsfirma hielten sich zuletzt zu dieser Frage bedeckt.

