Ermittlung führte nach Sachsen-Anhalt Überfall auf Spielhalle in Schwerin-Zippendorf: Polizei schnappt Verdächtigen Von Martina Schwenk | 17.04.2023, 18:15 Uhr

In einem Fall aus dem September 2022 gab es nun eine Festnahme. Der Vorwurf: Raubüberfall auf eine Spielhalle in Schwerin. Die Polizei stellte einen Tatverdächtigen in einem anderen Bundesland.