Tipps unserer Leser Tagesausflug in Schwerin: Das können Familien für 50 Euro erleben Von Martina Schwenk | 13.08.2023, 12:03 Uhr Zwei Erwachsene, zwei Kinder, ein Tagesausflug und maximal 50 Euro Budget: Wir haben Ideen für einen Tagesausflug in Schwerin gesammelt. Foto: Marco Dittmer

Wir haben auf Social Media gefragt: Was kann eine vierköpfige Familie an einem Tag in Schwerin mit 50 Euro erleben? Von Eis-Fahrradtour bis Zoo war viel dabei.