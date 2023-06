Badenschier vs. Holm: Gemeinsames Stichwahl-Duell von NDR und SVZ am 15. Juni

Rico Badenschier sieht „Schwerin in guten Händen“ und will, dass das so bleibt. Leif-Erik Holm will zeigen, dass die AfD auch „regieren“, also eine Stadt verwalten und gestalten kann und will einen Aufnahmestopp für Geflüchtete in Schwerin ausrufen. Am 18. Juni entscheidet eine Stichwahl darüber, welcher von den beiden Bewerbern Schwerin zukünftig als Chef der Verwaltung dienen wird.

Nur drei Tage zuvor, am Donnerstag, 15. Juni, treffen Badenschier und Holm im NDR-Landesfunkhaus Schwerin beim Stichwahl-Duell aufeinander. Beginn ist 20 Uhr. Moderiert wird die gemeinsame Veranstaltung von NDR und SVZ von Dörthe Graner (NDR) und SVZ-Chefredakteur Michael Seidel.

Wir verlosen 13x2 Tickets für das Stichwahl-Duell

Sie wollen live dabei sein? Kein Problem: Wir verlosen 13x2 Tickets für die Veranstaltung. Folgen Sie einfach >> diesem Link <<, nehmen Sie an der Verlosung teil und verraten Sie uns: Welche Frage wollen Sie den beiden Stichwahl-Kandidaten stellen?

Das Duell wird zeitgleich auch live gestreamt. Sie finden die Übertragung am 15. Juni unter anderem in diesem Artikel.

Amtsinhaber Badenschier konnte bei der Hauptwahl am 4. Juni die meisten Stimmen auf sich vereinen – 42 Prozent. Die Mehrheit der Ex-Kandidaten hatte die Wähler nach der Wahl dazu aufgerufen, ihr Kreuz am 18. Juni bei Badenschier zu machen. Holm holte bei der Hauptwahl 27,4 Prozent der Stimmen. Er wirft Badenschier vor, Schwerins Probleme zu negieren. Ein „Weiter so“ sei für Schwerin keine Option, findet Holm.