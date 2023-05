„Als Oberbürgermeister will ich für die Bürgerinnen und Bürger einstehen – nicht für ein Parteiprogramm“, so seine klare Ansage. „Schwerin ist so facettenreich, aber wir schöpfen unsere Möglichkeiten bei Weitem nicht aus!“ Dass ihn gleich drei Organisationen – nämlich CDU, Unabhängige Bürger und FDP – bei seiner Kandidatur unterstützen, spricht für sich.

Der studierte Kaufmann und Theologe Thomas Tweer bündelt Wirtschaftskompetenz mit Sozialkompetenz. Als staatlich anerkannter Altenpfleger kennt er die Situation vieler Arbeitnehmer und der Branche. Der ehemalige Präsident des Unternehmerverbands Norddeutschland/Mecklenburg-Schwerin e.V. weiß, wie wichtig Netzwerke und gebündelte Kräfte sind. Durch seine Arbeit als Geschäftsführer der Diakonie Westmecklenburg-Schwerin versteht er unternehmerische Strukturen und lebt eine Personalpolitik auf Augenhöhe. „Wirtschaft und Soziales schließen einander nicht aus, sondern bedingen einander, wirken zusammen“, ist der OB-Kandidat überzeugt.

Dieses Miteinander ist Thomas Tweer grundsätzlich wichtig. Beteiligte an einem Thema gehören für ihn immer an einen Tisch, er will offene und ehrliche Diskussionen. Seit Monaten führt er Gespräche mit Vereinen, Unternehmern, Kulturschaffenden und Passanten, auch auf dem Marienplatz. Er nimmt Ideen auf, überprüft sie auf ihre Machbarkeit – stets realistisch, aber auch mit dem Mut für Neues. „Dazu zählt, sich in manchen Punkten gegen die Landesregierung zu behaupten“, so Thomas Tweer. „Das kommt mir beim Amtsinhaber zu kurz. Die hohen Kosten, die Schwerin für die Radsporthalle tragen soll, sind da nur ein Beispiel. Überhaupt müssen wir die Perspektiven auf unsere Stadt erweitern!“ Deshalb schaut er in seinen „Mehr vom Dach“-Interviews bewusst aus ungewöhnlichen Blickwinkeln auf die Themen, die Schwerin bewegen: Thomas Tweer hat die erneute Forderung einer Staatlichen Hochschule in den OB-Wahlkampf eingebracht und vereint damit eine Stärkung der Ausbildungsberufe. Er positioniert sich für mehr bezahlbaren Wohnraum, auch für Menschen mit Behinderung. Ein ausgebautes Sicherheitskonzept für die Stadt, Flächenkraftwerke auf den Dächern, an denen die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden sollen, und mehr Mobilität durch den Ausbau des Straßenbahnnetzes sowie intelligente Park-and-Ride-Systeme sind ebenfalls Bestandteile von „Mehr für Schwerin“.