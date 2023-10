Wieder steht eine bekannte Veranstaltung vor der Tür, die seit vielen Jahren zum Kulturleben in Schwerin gehört: die Theaterthekennacht. Seit 2016 stellt Jürgen Groth die Veranstaltung auf die Beine. Der Betreiber der Theater-Kneipe „Werk 3/Klangwert“ in der Friedrichstraße ließ es sich nicht nehmen, auch in diesem Jahr viele Schauspieler und Musiker zusammenzutrommeln. Schließlich komme die Veranstaltung in Schwerin immer wieder sehr gut an. Bereits jetzt seien schon viele Karten verkauft worden, so Groth.

Die Künstler präsentieren am Freitag, 3. November, ihre kleinen Bühnenprogramme von jeweils zehn bis zwölf Minuten in verschiedenen Schweriner Lokalen, die an der Theaterthekennacht teilnehmen, erklärt Groth. Während die Künstler also nach jedem Mini-Auftritt die Bühne wechseln, können die Zuschauer auf ihren Plätzen sitzenbleiben und sich auf den nächsten Auftritt freuen. In diesem Jahr nehmen elf Bar- und Restaurantbesitzer an der Veranstaltung in Schwerin teil.

Mehr Informationen: Teilnehmende Lokale in Schwerin größer als Größer als Zeichen - Ein Haus am See - Mueßer Bucht (Karten verfügbar) - Hotel Elefant - Goethestraße (Karten verfügbar) - Werk 3 / Klangwert - Wichernsaal (Karten verfügbar) - Herzogliche Dampfwäscherei - Großer Moor (Karten verfügbar) - Schweriner Höfe - Klöresgang (Karten verfügbar) - Brinkamas - Lübecker Straße (ausverkauft) - Café Prag - Schlossstraße (ausverkauft) - Das Martins - Lübecker Straße (ausverkauft) - Pier 7 - Werderstraße (ausverkauft) - Seglerheim - Werderstraße (ausverkauft) - Strandpavillon - Zippendorfer Strand (ausverkauft)

In diesem Jahr werden die Gäste von Jürgen Groth aber nicht mehr ins Werk 3 geladen, sondern in den Wichernsaal in der Apothekerstraße, Ecke Körnerstraße. „Die Nachfrage ist so groß“, sagt er. So könnten mehr Gäste an der Theaterthekennacht teilnehmen, denn in den Wichernsaal passen knapp 200 Personen mehr rein.

Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr und ab 19 Uhr zeigen die Künstler ihr Programm. Mit dabei sind beispielsweise Anne Schuster, Ida-Marie Brandt, Friedrich Bassarak und Band, Itziar Lesaka, Martin Schelhaas und viele weitere.

Lemmi Lembcke freut sich auf Schweriner Thekennacht

Lemmi Lembcke wird ebenfalls dabei sein, der seinen Auftritt erst noch planen muss. Fest stehe aber, dass der Spaß nicht zu kurz komme. „Vielleicht etwas Bayrisches. Ich bastle gerade an einem Alpenhorn aus Abflussrohren“, sagt er.

Lembcke freut sich schon auf den Abend im November, weil die Theaterthekennacht immer etwas Besonderes sei. „Der persönliche Kontakt zum Publikum ist einfach schön“, sagt der Schauspieler. Zudem biete die lockere Atmosphäre den passenden Rahmen für sein Comedy-Programm. Auch der ständige Wechsel der Lokale sei für ihn spannend. „Man muss das Publikum immer neu erobern“, so Lembcke.

Jürgen Groth freut sich ebenfalls auf den Abend mit mehreren Stunden voller Theater und Musik, schließlich ist das Kulturleben in Schwerin seine Leidenschaft, sein Hobby und sein Leben. In erster Linie soll die Theaterthekennacht eine Format sein, in dem sich die Schauspieler präsentieren und den Zuschauern einen Einblick in ihre künstlerische Arbeit geben.

Das kosten Tickets für die Theaterthekennacht 2023

Allerdings hat dieses Programm auch seinen Preis: Zuschauer zahlen mindestens rund 45 Euro pro Person ohne Essen und Getränke. Die Preise sind unterschiedlich. In den gastronomischen Einrichtungen aber, die an der Theaterthekennacht in Schwerin teilnehmen, ist das Ticket deutlich teurer, weil Essen und Getränke im Preis inbegriffen sind.