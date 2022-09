Pauline Heide vom Mecklenburgischen Staatstheater präsentiert eines von hunderten Kostümen, die am 3. Oktober in der M*Halle verkauft werden. Zudem gibt es einen Flohmarkt. Foto: Franziska Pergande up-down up-down Weitere Standbetreiber gesucht Theater Schwerin verkauft knapp 500 Kostüme beim Flohmarkt Von Martina Schwenk | 29.09.2022, 11:12 Uhr

Es wird eine Premiere in Schwerin: Bei dem Kostümverkauf am 3. Oktober will das Theater auch Requisiten anbieten, die alle ein Stück Geschichte darstellen. Zudem können weitere Einwohner ihre Flohmarktstände aufstellen.