Organisiert die Thalia-Nacht: Jens Kulbatzki. Foto: Hans Taken up-down up-down Chance auf Restkarten Thalia-Nacht in Schwerin steigt am 5. November Von Christian Koepke | 02.11.2022, 15:59 Uhr

Musik und Tanz für einen guten Zweck - das ist das Konzept der Thalia-Nacht, die am 5. November in der heutigen Tanzschule Schlebusch stattfindet. Wer noch keine Eintrittskarte hat, bekommt mit etwas Glück ein Ticket an der Abendkasse.