Teoman Yilmaz beim Aufbau seines zweiten Kayakomat in Schwerin. Foto: Konstantin Pavel up-down up-down Bootsverleih in Schwerin Kieler Teoman Yilmaz baut zweiten Kayakomat am Zippendorfer Strand Von Konstantin Pavel | 12.05.2023, 18:44 Uhr

Nach dem Verleih-Automaten am Lankower See entsteht ein zweiter Kayakomat am Zippendorfer Strand. Wann die Vermietung startet und was der Automat zu bieten hat.