Wochentags ist er Erzieher Plattenvertrag: Techno-DJ KXXMA aus Schwerin startet in den Charts durch und plant neuen Hit Von Marco Dittmer | 16.08.2023, 14:49 Uhr DJ KXXMA startet gerade auf Spotify und den Singlecharts durch. KXXMA kommt aus Schwerin und hat hier auch einen ganz anderen Beruf. Foto: Theresa Watzlawik

Wochentags ist Jan-Phillipp Staack Erzieher in einem Schweriner Hort. Am Wochenende steht er als KXXMA mit Maske vor Tausenden Partygästen in ganz Europa. Für seinen nächsten Hit plant er eine Zusammenarbeit mit Sänger Rea Garvey.