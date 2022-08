Am Freitagabend kamen bis zu 4000 Menschen an das Südufer des Pfaffenteichs. FOTO: Heiko Höcker up-down up-down Mother Earth Festival Schwerin Tausende Besucher heute Abend am Pfaffenteich erwartet Von Marco Dittmer | 06.08.2022, 15:51 Uhr

Schon am Freitag feierten etwa 4000 Menschen am Südufer des Pfaffenteichs. Am Sonnabend soll die Rockband Keimzeit ähnlich viele Menschen anlocken.