Schwerin Taschendieb in der Straßenbahn 03.05.2022

Es war ein schneller Griff in den Rucksack. Als eine Schwerinerin am Dienstagabend am Marienplatz in die Straßenbahn steigt, stiehlt ihr ein junger Mann das Portemonnaie. Wer hat etwas beobachtet?