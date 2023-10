Am Vormittag des 16. Oktober wurde einer 13-Jährigen, die in einem Bus der Linie 9 saß, die Tasche gestohlen. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Dreescher Markt aus Stern Buchholz kommend unterwegs. Die geklaute Tasche enthielt neben privaten Gegenständen auch das Handy des Mädchens.

Die Polizei konnte im Anschluss an die Tat einen 27-jährigen Tunesier als Tatverdächtigen ermitteln. Das Handy wurde bisher noch nicht gefunden. Die Polizei vermutet, dass die Tat von einem noch unbekannten Zeugen beobachtet wurde. Dieser könnte ein Mann sein, der als Begleitung eines 12- bis 13-Jährigen am 16. Oktober ebenfalls denselben Bus nutzte. Dieser und weitere Zeugen werden aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei ist unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 und unter der Onlinewache www.polizei.mvnet.de zu erreichen.