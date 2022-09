Die kleinen Füße tanzen über die Bühne. Eltern, Großeltern und Geschwister blicken den Nachwuchstänzern stolz dabei zu. Die kleinen Tänzer des Tanzstudios Schlebusch haben gezeigt, was sie schon alles gelernt haben. Gemeinsam mit Anika Preuss und Paula Albrecht sorgen sie für jede Menge Spaß vor und auf der Bühne am Südufer des Schweriner Pfaffenteichs. Um 13:15 Uhr kann jeder bei der großen Mitmachaktion dabei sein.

Lesen Sie auch Zum Altstadtfest 2022 Das erwartet Besucher beim großen SVZ-Familientag in Schwerin

„Das Kindertanzen ist eine gesunde Mischung aus leichten Choreografien, Beweglichkeitsübungen und Gruppenübungen“, schildert Anika Preuss. „Und das zu moderner Musik, vor allem Disney“, so die ausgebildete Tanzlehrerin vom Tanzstudio Schlebusch. „Es ist nicht so, dass wir die Kinder in eine strenge Choreografie zwängen. Es sind vielmehr Sachen, die wir auch im Unterricht schon gemacht haben. Eigentlich eher wie eine Tanzstunde.“ Bestimmte Tänze habe man dann einfach in den vergangenen Wochen ein paar Mal wiederholt, und am Mittwoch gabs bereits die Generalprobe für die Eltern. Auch bei der Vorführung konnten sich die Kids auf Anika Preuss und Auszubildende Paula Albrecht verlassen. Sie tanzten gemeinsam mit den Kids auf der Bühne und gaben den Kleinen Sicherheit.

Lesen Sie auch SVZ.Familientag beim Altstadtfest SVZ erklärt den Umgang mit Hass-Kommentaren beim Familientag

Große Mitmachaktion um 13:15 Uhr

„Um 13:15 Uhr machen wir einen großen Familien-Tanzworkshop, ähnlich wie ein Flashmob“, verrät Anika Preuss. Dazu ist jeder herzlich willkommen, ob groß oder klein. Angst zu haben, dass er nicht mithalten kann, braucht dabei niemand. „Gehen kann jeder, klatschen kann jeder, und dann tanzen wir auch schon los“, freut sich Preuss. Also, wer sich einfach ein bisschen bewegen und vielleicht sogar ein paar neue Tanzschritte lernen möchte, kann einfach um 13:15 Uhr an der Bühne am Südufer des Pfaffenteichs vorbeikommen.

Hunderte Kinder besuchen das Schweriner Tanzstudio

„Ab drei Jahren geht es bei uns los“, schildert Tina Possehl, Inhaberin des Tanzstudios Schlebusch. Ob Kindertanz, Ballett (ab vier Jahren), Hip-Hop für Kinder und Teens, oder auch Breakdance (ab sechs Jahren), ist für jeden etwas dabei. „400 Kinder tanzen derzeit bei uns“, so Possehl.

Für die etwas größeren geht es bald zur Meisterschaft. „Am 11. September fahren wir mit zwei Hip-Hop-Teams mit 16- bis 18-Jährigen zur deutschen Meisterschaft.“ Und Ende September geht es dann auch mit einem Ü30-Team und einem Kinderteam zu einer Meisterschaft.

Tanzen können auch schon die ganz kleinen. Deshalb bieten Possehl und ihr Team auch feste Kursprogramme für Kitas an. Dann besuchen die Tanzlehrer ganz einfach die Kids in der Kita und es kann gemeinsam losgetanzt werden.