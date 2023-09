In diesem Jahr war es nur eine kurze Saison für die Schweriner Pfaffenteich-Fähre. Nach langer Reparaturzeit wurde sie Ende Juli ins Wasser gelassen, aktuell ist sie wegen Personalmangel nicht in Betrieb und am Sonntag endet ohnehin die diesjährige Saison.

Nun wird bekannt, dass das Ende der Petermännchen-Fähre, die seit Jahrzehnten auf dem Schweriner Pfaffenteich schippert, näher rückt. Laut dem Nahverkehr Schwerin (NVS) sei der Verschleiß des mehr als 100 Jahre alten Bootskörpers so weit vorangeschritten, dass bei der erneuten Prüfung wohl keine Betriebserlaubnis mehr zu erwarten ist. „Die Außenhaut ist dann einfach zu dünn“, sagt Lothar Matzkeit, Geschäftsführer des NVS.

Die Problemstellen der Pfaffenteich-Fähre in Schwerin

Schon im Winter wurden mehrere Bleche angeschweißt, um einige Stellen auszubessern. Das sei aber nicht in einem noch größerem Maße möglich. Zudem sei auch der Motor bereits seit 31 Jahren in Betrieb. Bisher reichten Wartungen und Instandsetzungen aus, um den Diesel am Laufen zu halten. Doch auch hier stoße man an die Grenzen des Machbaren. Auch einen neuen Motor einzubauen sei nicht möglich, weil es keine Unterlagen zur Statik gebe.

Kann die Petermännchen-Fähre 2024 noch fahren?

Steffen Beckmann (AfD) befürchtete in der Schweriner Stadtvertretung am Montag, dass die Fähre gar nicht mehr fahren könnte. Weil im kommenden Jahr Investitionen an einer Steganlage nötig seien, sei es fraglich, ob diese angesichts der kurzen Lebenszeit der Fähre überhaupt noch durchgeführt werden.

Lothar Matzkeit ist sich sicher: „Im kommenden Jahr wird die Fähre auf dem Pfaffenteich wieder fahren.“ Es stehen tatsächlich Investitionen in die Steganlage beim Arsenal an. Dabei geht es um eine niedrige fünfstellige Summe. Aktuell steht die Sanierung noch im NVS-Haushalt für das kommende Jahr. Je nachdem, wie hoch der Spardruck sei, könnten die Arbeiten allerdings gestrichen werden. Aber: „Dann haben wir noch drei weitere Steganlagen am Pfaffenteich“, so Matzkeit. Er weist aber auch darauf hin, dass die Steganlage am Arsenal nahe der Mecklenburgstraße, die am meisten genutzte sei.

Wann die jetzige Pfaffenteich-Fähre in Schwerin das letzte Mal fährt

Über eine Alternative für den Dampfer, der etwa 20 Personen transportiert, werde bereits nachgedacht. Laut NVS zeichne sich aber keine schnelle Lösung ab. „Ich sehe am Markt gerade keine Variante, die für uns infrage kommt“, so Lothar Matzkeit. Eine elektrische Fähre wurde bereits vor Jahren geprüft. Die Kosten dafür lagen jedoch im Millionenbereich.

Im Herbst 2026 wird die jetzige Dieselfähre „Schwerin“ zum letzten Mal aus dem Wasser gehoben. Bis zum Frühjahr 2027 müsse dann eine Lösung her.

Beckmann warb am Montag noch um die Gründung eines Fördervereins, der langfristig um Geld für die Finanzierung werben könnte. Einen ähnlichen Vorschlag brachte auch Dennis Clasen von der Arbeitsgruppe Stadt- und Kulturschutz (ASK) ein. Beide Anträge wurden von der Stadtvertretung mehrheitlich abgelehnt.