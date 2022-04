Um sich kostenlose Lebensmittel abzuholen, kommen immer mehr Bedürftige zur Petrusgemeinde, darunter auch viele Flüchtlinge aus der Ukraine. FOTO: Marco Dittmer Krieg in der Ukraine Immer mehr Flüchtlinge kommen zur Tafel in Schwerin Von Christian Koepke | 28.04.2022, 18:37 Uhr

Die Tafel in Schwerin versorgt immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine. An der Ausgabestelle in der Petrusgemeinde im Mueßer Holz etwa hat sich die Zahl der Hilfesuchenden so verdoppelt.