Warteschlange an der Lebensmittelausgabe in der Petrusgemeinde FOTO: Christian Koepke Tafel Schwerin in Not Zahl der Bedürftigen in Petrusgemeinde hat sich verdoppelt Von Christian Koepke | 03.06.2022, 18:48 Uhr

Weil sich auch immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine in die Schlange der Wartenden einreihen, hat sich die Zahl der Bedürftigen an der Lebensmittel-Ausgabe in der Petrusgemeinde verdoppelt.