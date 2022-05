Beshr Sabsabi (3. v. r.) übernimmt den Kiosk in der Kleingartenanlage „Zur Erholung“ Schwerin. Zur Freude des Vereinsvorstandes. Später sollen seine Eltern ihn übernehmen (r.). FOTO: Franca Niendorf Multikulti im Schweriner Garten Syrer „Benny“ übernimmt Kiosk „Zur Erholung“ Von Franca Niendorf | 05.05.2022, 16:14 Uhr

Es kann weitergehen - und das schneller als erwartet. Der Syrer Beshr Sabsabi betreibt jetzt den Traditions-Kiosk „Zur Erholung“ in der Schweriner Gartensparte am Ostorfer See. Passend zum multikulturellen Gartenverein mit Pächtern aus 22 Nationen.