Wer die Wahl hat, hat die Qual: Bei der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb und der Entscheidung für die passende Stelle haben junge Menschen heute die Auswahl aus hunderten verschiedenen Ausbildungsberufen. Viele davon werden auch von lokalen Unternehmen und Einrichtungen angeboten. Beim SVZ.Lehrstellentag am 14. September in der Sport- und Kongresshalle Schwerin stellen sich jede Menge Firmen aus Schwerin und der Umgebung vor, natürlich auch unser Medienhaus selbst.

Auch interessant: Diese Aussteller sind 2023 beim SVZ.Lehrstellentag

Eine unserer Auszubildenden ist Charline Tiedemann, die gleichzeitig auch Azubi-Botschafterin der IHK ist. Im Interview verrät sie, was die Besucher beim Lehrstellentag erwartet und gibt Einblicke in die Ausbildung bei der SVZ.

Hallo Charline, in diesem Jahr findet ja wieder unser Lehrstellentag statt. Welche Bedeutung hat der Tag für dich?

Ich war früher schon öfter dort, auch mit der Schule. Da habe ich auch meine Ausbildungsstelle hier im Medienhaus gefunden. Am SVZ-Stand habe ich mich super mit einer der früheren Auszubildenden verstanden. Und was sie erzählt hat, das hat gut zu meinen Interessen gepasst.

Beim Lehrstellentag stellen sich ja noch viele weitere Firmen vor. Welche Bereiche und Branchen kann ich denn dort kennenlernen?

Von Schulen, Kaufmännischem, Medizinischem bis Einzelhandel, Sozialen Diensten und Handwerk ist für quasi jeden etwas dabei. Wobei das natürlich nicht alles ist, was sich bei den 82 Ausstellern finden lässt. In diesem Jahr sind mehr dabei als letztes Jahr. Der Lehrstellentag findet deshalb nicht nur in der Halle statt, sondern auch im Foyer und wieder im Außenbereich der Sport- und Kongresshalle statt.

Was genau erwartet die Besucher dann in der Sport- und Kongresshalle?

In erster Linie können sie dort mit den Unternehmen ins Gespräch kommen, man bekommt auf jeden Fall den direkten Kontakt mit Leuten aus dem Beruf. Es ist nicht, als wenn man nur einen Flyer durchliest, sondern man bekommt Erfahrungsberichte.

Es gibt beim Lehrstellentag auch nicht nur Ausbildungsberufe. Die Designschule und das Fachgymnasium sind auch da. Dort können Schüler nach dem Realschulabschluss das Abitur machen. Manche Stände bieten auch etwas Interaktives, letztes Jahr konnte man zum Beispiel Beutel mit Lavendeldruck gestalten. Es ist also nicht langweilig, und man kann natürlich auch ein paar Goodies mitnehmen.

Bei dir hat der Besuch des Lehrstellentages ja schon zum Erfolg geführt. Wie ist die Ausbildung beim Medienhaus?

Ich bin jetzt am Ende vom ersten Lehrjahr und war schon in einigen Stationen, im Vertrieb und im „Live Center“, also unserer Onlineredaktion. Ich war auch im Anzeigenmarketing, dort durfte ich zum Beispiel Anzeigen gestalten. Ich habe mich schon immer für Werbung interessiert, gerade das Kreative finde ich cool. Und das konnte ich hier auch schon ausleben. Nebenbei haben wir ja zudem unseren Azubi-Newsletter, da können wir uns auch kreativ ausleben. Und ganz viel Social Media, da betreuen wir den Account vom Medienhaus auf Instagram und Tiktok. Da geht unsere volle Kreativität rein.

Du bist ja nicht nur Auszubildende bei uns, sondern auch Azubi-Botschafterin. Was bedeutet das eigentlich?

Das ist ein Programm der IHK. Wir sind dort als Azubis aus verschiedensten Unternehmen und gehen mit der IHK auf Messen und in Schulen, um unsere Berufe vorzustellen und Leute dafür zu begeistern.

Wenn ich mich für die Ausbildung begeistern kann, was sollte ich am besten dafür mitbringen?

Am besten weißt du wie ein Computer funktioniert, dann hast du eigentlich schon die halbe Miete. Aber auch die Affinität zu Medien ist sehr wichtig, weil das in jedem Bereich von Vorteil sein kann – auch außerhalb unserer Social-Media-Kanäle. Wenn du dann noch gut im Arbeiten im Team bist, kaufmännisches Denkvermögen hast und ein Organisationstalent bist, wird alles gut.