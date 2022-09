Die weißen Stände in der Mecklenburgstraße waren kaum zu übersehen. Auch die Musik auf den Bühnen am Süd- und am Nordufer des Pfaffenteichs war nicht zu überhören. Zum Altstadtfest fuhr die SVZ groß auf. Beim SVZ.Familientag übernahm der Verlag nicht nur das Bühnenprogramm, sondern sorgte bei seinen sechs verschiedenen Informationsständen für Spaß bei Mitmachaktionen und Erklärungen über die Inhalte der Zeitung.

Um 11.30 Uhr begrüßte Andreas Gruczek, Geschäftsführer des medienhaus:nord, zusammen mit Moderator Tim Lindemann die Gäste am Südufer des Pfaffenteichs: „Ich freue mich sehr, zum ersten SVZ.Familientag begrüßen zu dürfen. In der Vergangenheit haben wir das Pressefest gefeiert, doch wir haben uns gedacht, dass die Kombination zusammen mit dem Altstadtfest gut für uns passen würde.“

Sorgten für einen gelungenen SVZ.Familientag: Andreas Gruczek (l.), Geschäftsführer des medienhaus:nord und Moderator Tim Lindemann. Foto: Volker Bohlmann

Und nach der Begrüßung ging es auch gleich schon los. Der Kids Club des Tanzstudios Schlebusch heizte ordentlich ein. Die Fünf- bis Siebenjährige tanzten ordentlich los und sorgten so für einen gelungenen Auftakt. Egal ob musikalisch mit Luis, bekannt aus der TV-Serie „The Voice Kids“, der Band Pauken & Planeten oder dem Singer und Songwriter Öxl aus Wismar, musikalisch wurde auf den Bühnen einiges geboten.

Klärten über Hassrede im Internet auf: Chefredakteur Michael Seidel (2.v.l.) und die SVZ-Mitarbeiter Marco Dittmer, Verena Lukaschik (2.v.r.) und Katharina Golze. Foto: Volker Bohlmann

Doch auch ernste Themen standen im Fokus. SVZ-Chefredakteur Michael Seidel sprach zusammen mit den Redakteuren Marco Dittmer und Katharina Golze sowie Live-Center-Mitarbeiterin Verena Lukaschik über das Thema Hassrede und mit welchen Kommentaren die Angestellten konfrontiert werden.

In der Mecklenburgstraße waren die Pagoden der SVZ mit den Mitmachaktionen aufgebaut. Foto: Volker Bohlmann

Doch auch die Gäste des SVZ.Familientags, die gerne etwas aktiver werden wollten, kamen auf ihre Kosten. Dafür standen sechs Pagoden in der Mecklenburgstraße, um verschiedene Mitmachaktionen anzubieten. Besonders beliebt? Das ausgestellte Gewinnspiel. Besucher waren angehalten, in einem Text nach Fehlern zu suchen.

Hatte alle Hände voll zu tun beim T-Shirt bedrucken: SVZ-Grafikdesigner Hannes Mekelburg Foto: Volker Bohlmann

Und auch der Kreativworkshop konnte sich über mangelnde Beschäftigung nicht beschweren. Vier Logos konnten sich die Besucher aussuchen und auf ein T-Shirt drucken. „Es lief wirklich gut bei uns. Teilweise hatten wir Wartelisten, weil die Shirts so begehrt waren“, sagt SVZ-Grafikdesigner Hannes Mekelburg, der auch für die Motive verantwortlich war.

Marlene schlägt sich wacker beim Video-Workshop

Zufrieden war auch die 14-jährige Marlene, die von SVZ-Videoredakteur Alexander Hamacher den Umgang mit der Kamera erklärt bekommen hat und am Ende sogar ein eigenes Interview mit dem Sänger Luis führen durfte. „Wir haben die verschiedenen Stände gefilmt und auch die Auftritte auf der Bühne. Am meisten Spaß hat es mir aber gemacht, vor der Kamera zu stehen“, so die 14-Jährige.

Auch eine VR-Brille konnten die Besucher aufsetzen und bekamen dann per Video eine 3D-Führung durch den Verlag. Foto: Volker Bohlmann

Damit all diese Aktionen überhaupt möglich gemacht werden konnten, brauchte es eine lange Organisation. Etwa vier Monate war eine Gruppe von etwa zehn Personen intensiv in der Planung. Laut Projektmanager Sebastian Böhnisch sei die Stadt Schwerin auf die SVZ zugekommen und habe gefragt, ob sie das Programm des Altstadtfestes für den Sonntag übernehmen wolle.

„Die Idee hat sich gut angehört. Das Ziel der Veranstaltung sollte sein, das negative Bild der Medien, das im Moment vorherrscht, ein bisschen aufzubrechen. Wir können auch Spaß machen und das wollten wir zeigen.“ Sebastian Böhnisch Projektmanager SVZ.Familientag

Und wie fällt das Fazit nach dem ersten SVZ.Familientag bei Böhnisch aus? Ist er zufrieden? „Mit der Resonanz können wir wirklich zufrieden sein.“ Auch mit dem Zeitplan hätte alles gepasst. Durch die Veranstaltung hätte der Verlag auch viele Erfahrungen mitnehmen können, um auf weiteren Ereignissen auf sich aufmerksam zu machen.

Um 17 Uhr verabschiedete sich dann Moderator Tim Lindemann zusammen mit den SVZ-Maskottchen Piet und Paula von den Besuchern.