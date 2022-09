Zum ersten Mal zieht der SVZ-Lehrstellentag in die Sport- und Kongresshalle ein. Foto: Anzeigenmarketing medienhaus:nord up-down up-down Veranstaltungen in Schwerin Der SVZ-Lehrstellentag 2022 lockt in die Sport- und Kongresshalle Von Thorben Oberhag | 06.09.2022, 13:04 Uhr

Friseur, Verwaltung oder doch eine Ausbildung in der IT? Insgesamt 76 Ausbildungsbetriebe stellen sich am Donnerstag, 8. September, in der Sport- und Kongresshalle vor.