Tagebuch der Störche SVZ begleitet Weißstörche auf ihrem Weg ins Winterquartier Von Dietmar Kreiß | 19.08.2022, 15:47 Uhr

Im Sommer fühlen sich die Zugvögel in MV wohl. Doch ab Mitte August machen sie sich auf eine 10.000 Kilometer lange Reise in ihr Winterquartier in Afrika. Mit dabei sind Helmut Eggers und Manfred Jordt.