In Schwerin ist derzeit der Strom ausgefallen. Symbolfoto: Jessica Lichetzki/dpa/Archiv up-down up-down Störung an mehr als 30 Standorten Stromausfall in Schwerin – mehrere Stadtteile betroffen Von Haley Hintz | 24.07.2023, 08:41 Uhr

Am Montagmorgen ist in mehreren Stadtteilen in Schwerin der Strom ausgefallen.