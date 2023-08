1600 Haushalte in Schwerin waren am Dienstagvormittag ohne Strom. Laut Schweriner Stadtwerke waren mehrere Stadtteile betroffen. Meldungen gab es aus der Feldstadt, der Altstadt und der Werdervorstadt. Den Stromausfall hätten Fremdeinwirkungen ausgelöst, so Aurel Witt, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Schwerin. Ein Stromkabel der Stadtwerke sei durch einen Bagger bei Bauarbeiten beschädigt worden, so Witt. Insgesamt dauerte die Störung von 9.52 Uhr bis 10.23 Uhr.

Stromausfall im Schlossparkcenter in Schwerin

Doch nicht nur Haushalte waren deswegen für kurze Zeit im Dunkeln. Auch im Schlosspark-Center ging das Licht aus. Das gesamte Einkaufscenter sei für einen kurzen Augenblick vollständig dunkel gewesen, die Rolltreppen blieben stehen, so Wolfgang Werner, Technischer Leiter des Schweriner Einkaufscenters.

Nach einem kurzen Schreck für Kunden und Verkäufer sprang schnell die Notstromversorgung an, sodass ein Drittel der Beleuchtung wieder funktionierte und andere sicherheitsrelevante Geräte ihre Arbeit machten. „Die Rolltreppen mussten manuell wieder eingeschaltet werden“, sagt Wolfgang Werner. Der Stromausfall sei aber eine Sache von Sekunden gewesen.

Versorgung im Krankenhaus Schwerin gesichert

Auch im Schweriner Krankenhaus war der Strom ausgefallen. „Ungefähr für 15 Sekunden“, so Patrick Hoppe, Pressesprecher der Helios Kliniken Schwerin. Die Schweriner Helios Kliniken sind aber ebenfalls mit Notstrom versorgt. „Die Netzersatzanlage hat die Zeit überbrückt“, sagt Hoppe. „Wir sind gut auf solche Situationen vorbereitet“, sagt er. Alle Patienten im Schweriner Krankenhaus seien auch während des Stromausfalls in Schwerin versorgt worden. Es gab keine Ausfälle im Klinikum, hieß es.

Nahverkehr Schwerin während des Stromausfalls

Auch so manche Straßenbahn stand still: „Wir haben den Stromausfall über Funk gemeldet bekommen“, sagt Michael Klatt, Abteilungsleiter für Betrieb und Verkehr beim Nahverkehr Schwerin. Es habe auf einem Teilstück eine Unterbrechung der Oberleitungsversorgung gegeben, so Klatt. Da der Strom aber schnell wieder da war, hätte es keine Auswirkungen auf die Fahrzeiten der Straßenbahnen gehabt.

Ampeln in Schwerin waren durch Stromausfall außer Betrieb

Allerdings waren die Fahrer der Straßenbahnen zur besonderen Vorsicht aufgerufen worden, weil einige Ampeln in Schwerin ausgefallen waren. Beispielsweise die Ampeln, die den Verkehr am Ostorfer Ufer und am Platz der Freiheit regeln, zeigten kein Licht mehr an. Das sorgte kurzzeitig für eine unübersichtliche Situation zwischen Fußgängern, Autofahrern und Straßenbahnen. Ab 10.30 Uhr hat die Polizei übernommen. Laut Pressesprecherin Juliane Zgonine haben Beamte dann bis 11 Uhr den Verkehr in dem Bereich geregelt. Unfälle hätte es in Schwerin deswegen nicht gegeben, so die Polizei.

Feuerwehreinsatz wegen feststeckendem Fahrstuhl

Auch die Feuerwehr war wegen des Stromausfalls im Einsatz. Eine Person fuhr nämlich gerade im Fahrstuhl, als der Strom plötzlich weg war. Da der Ausfall nur kurz anhielt, war sie schnell wieder auf freiem Fuß.