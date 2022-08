Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto entstand hoher Sachschaden (Symbolbild). FOTO: Archiv/Heiner L. Beisert up-down up-down Unfall in Schwerin Zusammenstoß: 47-jähriger Autofahrer übersieht Straßenbahn Von Marco Dittmer | 01.08.2022, 17:09 Uhr

Während die Bahn nach dem Unfall ihre Fahrt fortsetzte, entstand am Auto ein hoher Sachschaden. Der Schweriner versuchte am Morgen, in seinem Wagen den Bahnübergang an der Ludwigsluster Chaussee zu passieren.