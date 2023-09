Einige Straßen sollten vor allem Autofahrer in der Woche vom 11. bis 17. September meiden. Denn am Sonntag, 17. September, startet das Schweriner-Seen-Jedermann-Rennen mit hunderten Fahrradfahrern durch die Landeshauptstadt und das Schweriner Umland. An einer anderen Stelle in Schwerin geht es derweil bei einer Baustelle mit dem nächsten Teilabschnitt weiter – inklusive Sperrung.

Sanierung Straße Am Immensoll geht in den nächsten Bauabschnitt

Seit Juni dieses Jahres wird im Auftrag der Landeshauptstadt die Straße Am Immensoll im Stadtteil Neumühle saniert. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, berichtet die Pressestelle der Stadt. Nun soll mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden. Für die Arbeiten wird der Abschnitt ab der Hausnummer 12 bis zur Ecke Lerchenstraße ab Mittwoch, 13. September, gesperrt.

Das ist nötig, um vorbereitende Arbeiten für die Gesamtsanierung durchzuführen, so die Pressestelle. Eine Befahrbarkeit für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge ist zu jeder Zeit gegeben, heißt es weiter.

Jedermann-Rennen: Strecke in Schwerin und in der Lewitz voll gesperrt

Am Sonntag, 17. September, kommt es während des „Schweriner-Seen-Jedermann-Radrennens“ in Schwerin und dem Schweriner Umland zu Einschränkungen für den Verkehr. Als Veranstaltungsfläche wird in diesem Jahr das Marstallgelände und erstmals die Werderstraße als Start- und Zielpunkt genutzt. Daher ist die Werderstraße in weiten Teilen von 9 bis 15 Uhr voll gesperrt. Für die gesamte Werderstraße gilt am Sonntag von 0 bis 15 Uhr Halteverbot.

Zusätzlich wird es wegen der Vorstartphase des zusammengefassten Rennteilnehmerfeldes von 9.55 bis 10.25 Uhr zu Wartezeiten von bis zu 20 Minuten für den Individualverkehr und den öffentlichen Nahverkehr kommen. Vollsperrungen während der Vorstartphase gibt es in der Werderstraße, der Graf-Schack-Allee, auf dem Platz der Jugend, in der Ludwigsluster Chaussee sowie der Crivitzer Chaussee, der Plater Straße und der Hamburger Allee.

Die Route zum Ziel führt über die B 104/Paulsdamm, sodass die B 104 zwischen Rampe und der Knaudtstraße in Schwerin von 11 bis 14.30 Uhr voll gesperrt bleibt.

Der Verkehr auf der B 104 wird aus Wismar und Lübeck kommend während der Sperrung über die Strecke Obotritenring, Ostorfer Ufer, Ludwigsluster Chaussee, B 321/An der Crivitzer Chaussee und in Raben Steinfeld weiter auf die Landesstraße 101 Richtung Rampe umgeleitet. Aus Richtung Güstrow führt die Umleitung analog in Gegenrichtung über Rampe und Raben Steinfeld nach Schwerin.

Stadt empfielt, den Streckenbereich weit zu umfahren

Das Befahren und Queren der Rennstrecke - die größtenteils durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim verläuft - ist während des Rennens aufgrund der Vollsperrung der Strecke nicht oder nur bedingt möglich. Querungsstellen für die Bewohner der Werdervorstadt sind in der Güstrower Straße Höhe der Straße Am Güstrower Tor und in der Werderstraße Höhe Walter-Rathenau-Straße vorgesehen.

Entscheidungen darüber trifft die Polizei je nach Rennsituation vor Ort. Es wird dennoch empfohlen, den genannten Streckenbereich während des Rennzeitraumes zu meiden oder großräumig zu umfahren, so die Pressestelle der Stadt. Bewohner mit Parkausweisen für die Parkzone A, C und O können aufgrund der Sperrungen und Haltverbote am 16. und 17. September zonenübergreifend parken.

Alle Infos etwa zu den genauen Streckenverläufen finden Sie auf jedermann-radrennen.de.