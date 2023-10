Kommt in die Pläne für das Strandhotel Zippendorf noch einmal Bewegung? Schwerins Oberbürgermeister und Investor haben sich jedenfalls an einen Tisch gesetzt. Nach SVZ-Informationen soll nun nach einer Lösung gesucht werden, die sich flächenmäßig in den Grenzen bewegt, die der bisherige B-Plan vorsieht. Hieße: Das angrenzende Landschaftsschutzgebiet „Orthmannsche Wiese“ würde von einer Bebauung für das vorgesehene „Strandresort Zippendorf“ deutlich weniger beansprucht.

330 Ferienwohnungen und 90 Dauerwohnungen plant die WBG-Projektentwicklung Gesellschaft aus Stade rund um das denkmalgeschützte Strandhotel. Für Kritik hatte neben der Größenordnung des Vorhabens vor allem der Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet gesorgt. Als viel zu groß für den Naturraum bezeichnete etwa BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag das Vorhaben.

Investor schweigt zu aktuellen Gesprächen übers Strandhotel

WBG-Geschäftsführer Frank Dieckmann wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht zu den aktuellen Entwicklungen äußern. Nur so viel: Die WBG sei nach wie vor an dem Projekt in Zippendorf interessiert, Ende des Jahres könne er mehr sagen.

Vor dem Gespräch mit dem OB hatte sich Dieckmann zugänglich gezeigt. Es gehe darum, „einen vernünftigen Kompromiss zu finden, mit dem alle leben können“, erklärte er. In der Vergangenheit hatte der Investor seine Pläne schon einmal abgespeckt. Ursprünglich sollten sogar 450 Ferienwohnungen gebaut werden.

Auch die Verwaltung stehe weiter hinter der Idee des Strandresorts, sagt Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD). Die geplanten Ferienwohnungen würden das touristische Angebot in Schwerin wirkungsvoll ergänzen. Freilich liege die Entscheidung bei der Politik, auch bei einem nochmals reduzierten Konzept für das Resort sei eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich, so Badenschier. Zuständig für den Aufstellungsbeschluss: der Hauptausschuss.

Darum lehnt der Ortsbeirat Zippendorf die Pläne ab

Einstimmig hatte der Zippendorfer Ortsbeirat Ende August die bisherigen Pläne für das Strandresort abgelehnt. Der Beirat habe viele Gespräche mit Bürgern geführt, berichtete Vorsitzender Uwe Friedriszik (Bündnisgrüne). Die meisten Befragten hätten „Bauchschmerzen“ bei dem Projekt „Strandresort Zippendorf“, durch das nach jetzigem Stand eine große Fläche versiegelt würde.

Diese Idee hat der Ortsbeirat fürs Hotel am Zippendorfer Strand

Der Ortsbeirat beließ es aber nicht bei der Ablehnung, sondern legte auch einen anderen Vorschlag für die weitere politische Beratung vor. Kernpunkte der Idee: Das Strandhotel bleibt erhalten, das Landschaftsschutzgebiet wird nicht angetastet. Auf dem Hotelgelände soll ein Wellness-Bereich entstehen, zwischen der Bebauung in der ersten Reihe und dem Landschaftsschutzschutzgebiet ein Stellplatz für Wohnmobile, Caravans und Zelte.

Mittlerweile hat der Ortsbeirat seine Vorstellungen auch in einem formellen Änderungsantrag formuliert. „Wir sind gesprächsbereit“, sagt Friedriszik. Reden wollen die Stadtteilpolitiker auch noch einmal mit dem Oberbürgermeister.