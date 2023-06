In der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters von Schwerin stehen SPD-Kandidat und Amtsinhaber Rico Badenschier (l.) und Leif-Erik Holm (r.) - wir haben beide zum Interview gebeten. Foto: Vanessa Wahlbrink up-down up-down OB-Wahl 2023 in Schwerin Badenschier vs. Holm: Die Kandidaten der Stichwahl im Video-Interview Von Alexander Kruggel | 12.06.2023, 12:37 Uhr

Am 18. Juni wählt Schwerin einen Oberbürgermeister. Wir haben die Stichwahl-Kandidaten zum Interview gebeten: Was wollen – und vor allem was können – Sie in Schwerin voranbringen? Wir haben nachgehakt.