Jeder Mensch hat das Recht auf Leben – und genau genommen auch, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Doch nach wie vor ist die Sterbehilfe in Deutschland ein umstrittenes Thema. 2020 hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt. Für Sterbehilfe-Vereine und Betroffene ist dies ein wichtiger Schritt. Aber seit drei Jahren gibt es auch keine neue Regelung, der assistierte Suizid befindet sich in einer Grauzone. Doch wie ist nun die Situation? Und wie läuft die assistierte Sterbehilfe eigentlich ab?

„Es gab immer neue Ansätze, gesetzliche Regelungen zu treffen, aber es geht auch so“, stellt Wega Wetzel, Pressesprecherin des Vereins „Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben“ (DGHS) klar. Man befinde sich zwar nach wie vor in einer Grauzone. Doch man merke, immer mehr Menschen würden sich mit diesem Thema auseinandersetzen und schaffen somit für sich die Möglichkeit, selbst zu jedem Zeitpunkt über ihr Leben zu verfügen.

Vereine können im entscheidenden Moment helfen

Allein die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben habe mittlerweile rund 28.000 Mitglieder deutschlandweit. Monatlich würden rund 500 neue Mitglieder hinzukommen. „Das heißt ja nicht, dass diese Menschen sich alle dafür entscheiden“, so Wetzel. In Deutschland gibt es insgesamt drei Sterbehilfe-Vereine, so die Sprecherin. Sie sind keine Voraussetzung für assistierten Suizid. Doch können sie im entscheidenden Moment hilfreich zur Seite stehen.

Hilfe bei seelischen Problemen gibt es hier: Telefon Seelsorge 0800 1110111 (24 Stunden erreichbar)

„Wer sich dafür entscheidet, bekommt ein Team an die Seite gestellt“, sagt die Sprecherin. Ein Arzt und ein Jurist begleiten die Person und die Angehörigen bis zum Schluss. „Es ist ja so, dass es sich hierbei nicht um einen natürlichen Tod handelt“, sagt Wetzel. So müsse die Polizei verständigt werden, wenn der Tod eingetreten ist. „Der Jurist und der Arzt klären die Situation dann vor Ort schnell auf, sodass es zu keinen Schwierigkeiten kommen sollte.“

Vortrag am 22. September in der Ataraxia

Die Entscheidung, die Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, kann zudem nicht leichtfertig getroffen werden. Gewisse Voraussetzungen müssen unbedingt eingehalten werden. Wer mehr über das Thema Sterbehilfe erfahren will, kann zu einem Vortrag der DGHS am Freitag, 22. September, in die Ataraxia, in der Arsenalstraße 8 in Schwerin kommen. Die Vizepräsidentin Elke Neuendorf wird auf das Thema „Aktuelles zur Situation der Suizidhilfe in Deutschland“ eingehen und danach auf Fragen antworten. Los geht es 15 Uhr. Eintritt wird nicht erhoben.