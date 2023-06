Auf einer Sperrfläche in der Wallstraße hat die Stadt bereits eine Spurtafel aufgestellt, die den Verkehr lenken soll. Foto: Christian Koepke up-down up-down Verkehr in Schwerin Stau in der Wallstraße: Stadt sucht Software-Fehler in der Ampel Von Christian Koepke | 06.06.2023, 17:18 Uhr

In der Wallstraße staut sich immer wieder mal der Verkehr. Die Stadt spricht von einem Software-Fehler an der Ampel in Höhe der Supermärkte. An der Behebung des Fehlers werde mit Hochdruck gearbeitet.