Eine Schweriner Schule zieht um Startschuss für Friedensschüler in der alten John-Brinckman-Schule Von Marco Dittmer | 24.08.2023, 16:23 Uhr Schulleiterin Annett Groß empfängt ab Montag 320 Friedensschüler an einem neuen Standort. Foto: Marco Dittmer up-down up-down

In wenigen Wochen wurde eine Schweriner Grundschule in 980 Umzugskartons gepackt und in neue Klassenräume getragen. Für zwei Jahre lernen 320 Friedensschüler in einer alten Schule.