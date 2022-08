Die neuen Auszubildenden mit dem stellvertretenden Vorstandsmitglied Björn Mauche (l.), Personalentwicklerin Ulrike Schröder (3.v.r.) und Vorstandsmitglied Joachim Ziegler (r.) FOTO: Rainer Cordes up-down up-down Angehende Bankkaufleute Elf junge Leute starten Ausbildung bei Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Von Maren Ramünke-Hoefer | 02.08.2022, 18:19 Uhr

Drei Jahre lang lernen die angehenden Bankkaufleute in den Filialen im Geschäftsgebiet und in der Berufsschule in Schwerin. Ziel ist es, die Nachwuchskräfte am Ende ihrer Ausbildung zu übernehmen