Workshop-Atmosphäre im Speicher. Zwischen den Gesprächsrunden laufen die Kurzfilme zu den Ergebnissen der Städtebauförderung in Schwerin. FOTO: Bert Schüttpelz
Städtebauförderung ebnet Weg zum Welterbe
Von Bert Schüttpelz | 15.05.2022, 17:40 Uhr

Dank des Programmes zur Städtebauförderung hat sich das Gesicht der Landeshauptstadt erheblich verändert. In einem Workshop im Speicher haben am Sonntag Interessierte darüber diskutiert, was in Schwerin noch zu tun ist.