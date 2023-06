Seit April speisen die Schweriner Stadtwerke Erdwärme in das städtische Fernwärmenetz. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Nach Fernwärme-Gipfel Stadtwerke Schwerin wollen zur Fernwärme-Spitze gehören Von Marco Dittmer | 14.06.2023, 13:43 Uhr

Wärmenetze sollen eine der Lösungen bei der Wärmewende in Deutschland sein. Die Ziele aus Berlin sind in Schwerin schon fast Realität. Was jetzt noch kommt.