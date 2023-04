Beim Stadtradeln 2023 setzt Schwerin die Stadtradeln-App ein. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Radfahren für die Umwelt Stadtradeln Schwerin: Kilometersammeln geht 2023 per App Von Martina Schwenk | 12.04.2023, 17:11 Uhr

In wenigen Wochen startet in Schwerin wieder das Stadtradeln – erstmals mit einer App zur Erfassung der Kilometer. Die Daten könnten in die Stadtplanung einfließen.