Wo entsteht die zweite Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Schwerin? Flüchtlinge in Schwerin Stadt will zweite Gemeinschaftsunterkunft für zwei Jahre ausschreiben Von Christian Koepke | 22.11.2022, 21:15 Uhr

Ausschreiben, aber zeitlich befristet, so lautet die Kompromissformel der Verwaltung, um eine zweite Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Schwerin zu finden. Vom Hauptausschuss gab es am Dienstagabend schon mal grünes Licht für den Vorschlag.