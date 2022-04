Die Stellflächen am Faulen See sind beliebt bei Wild-Campern. FOTO: Marco Dittmer Platz für Wohnmobile Schwerin verbietet Wild-Campen am Faulen See Von Marco Dittmer | 27.04.2022, 16:40 Uhr

Nachdem sich im vergangenen Jahr Anwohner über Wildcamper am Faulen See ärgerten, sind die Stellflächen für Wohnmobile nun gesperrt. Die Stadt fasst auch das Parkraumkonzept für Wohnmobile an.