Die Polizei Schwerin wurde am Donnerstagmorgen, 6. Oktober, verständigt, da die Scheibe des Parteibüros der AfD in Schwerin durch unbekannte Täter eingeschlagen wurde. Nun ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin.

Vor Ort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden, berichtet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock. Die Ermittlungen dauern weiter an. Die AfD war erst kürzlich in ihr neues Parteibüro am Bürgermeister-Bade-Platz eingezogen, nachdem der Mietvertrag in der Friedrichstraße der AfD auf Ende Juni gekündigt wurde.