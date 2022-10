Ein spontaner Tausch verschiedener Währungen an Schweriner Banken ist für Kunden nicht so leicht. Symbolfoto: Ibrahim Boran/Unsplash up-down up-down Geld wechseln in Schwerin Spontan Geld bei der Bank umtauschen – das ist gar nicht so leicht Von Thorben Oberhag | 17.10.2022, 16:36 Uhr

Ein paar Złoty bei der Bank spontan in Euro umtauschen, um den Wochenendtrip weiter genießen zu können. Was sich in der Theorie so einfach anhört, ist in der Praxis jedoch eine große Hürde.