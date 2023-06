Für das Insel- und Strandfest sowie für den Fünf-Seen-Lauf wird je eine Straße in Schwerin gesperrt. Symbolfoto: dpa up-down up-down Strandfest und Fünf-Seen-Lauf Diese Straßen in Schwerin werden wegen Veranstaltungen gesperrt Von Haley Hintz | 30.06.2023, 06:39 Uhr

Am Wochenende müssen Autofahrer in Teilen von Schwerin mit Behinderungen rechnen. Am Samstag und Sonntag kommt es zu Straßensperrungen.