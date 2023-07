Ab dem 2. August müssen sich Autofahrer in Krebsförden auf eine Umleitung einstellen. Symbolfoto: Tim Brakemeier/picture alliance/dpa up-down up-down Baustelle am Sconto Straßensperrung am Sieben Seen Center: Das bedeutet sie für Autofahrer Von Konstantin Pavel | 31.07.2023, 18:22 Uhr

Vom 2. August bis zum 18. August wird ein Teil der Kreuzung am Sieben Seen Center gesperrt. Was der Grund ist und was das für Autofahrer und Busse bedeutet.