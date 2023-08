Spendenaufruf nach Krebsdiagnose Riesige Spendenwelle für zwei krebskranke Kinder aus der Region Schwerin Von Marco Dittmer | 04.08.2023, 18:33 Uhr Die beiden Kleinkinder aus der Region Schwerin kämpfen seit Kurzem gegen Krebs: Die Mütter von Frieda (l.) und Melia haben nun um Spenden gebeten. Foto: gofundme up-down up-down

Für zwei Familien – aus Schwerin und Dobin am See – steht das Leben nach einer Krebs-Diagnose auf dem Kopf. Die Hilferufe der Mütter erreichen Tausende Menschen in ganz Deutschland und lösen eine überwältigende Spendenbereitschaft aus.