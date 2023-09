Eine Modenschau der besonderen Art erwartet die Besucher am Samstag, 30. September. Die Models laufen nicht einfach nur einen Laufsteg entlang. Sie seilen sich aus dem zweiten Obergeschoss des Schlosspark-Centers ab und präsentieren die Herbstmode verschiedener Anbieter im Center, während sie auf das Erdgeschoss zulaufen. Die Models zeigen ihre Show um 12, 15 und 17 Uhr.

Dass Centermanager Klaus-Peter Regler für ein besonderes Programm gesorgt hat, hat einen bestimmten Grund: Das Schweriner Schlosspark-Center feiert eine ganze Woche lang 25. Geburtstag. „Damit wollen wir uns bei Besuchern, Mietern und Partnern für die Treue bedanken“, sagt er. Nachdem am vergangenen Samstag die Geburtstagswoche eingeläutet wurde, stand bisher jeden Tag etwas auf dem Programm. An diesem Wochenende können Schweriner und Gäste außerdem am Sonnabend ab 11 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr zum Kinderfest auf das Parkdeck kommen, bei dem es eine Hüpfburg und weitere Überraschungen gibt.