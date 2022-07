Die Sparkassenfiliale am Platz der Freiheit in Schwerin gehört zu den sechs Zweigstellen, die bis zum Jahresende geschlossen werden sollen. FOTO: Hannes Henffler up-down up-down Bittere Pille für Kunden Sparkasse Mecklenburg-Schwerin schließt sechs Filialen Von Bert Schüttpelz | 05.07.2022, 17:01 Uhr

Die Zweigstellen in Schwerin am Platz der Freiheit, in Brüel, Marnitz, Mestlin, Parchim-Weststadt und Vellahn werden bis Jahresende in Selbstbedienungsstandorte umgewandelt.